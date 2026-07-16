غارات أمريكية تهز طهران مع تصاعد القتال بسبب مضيق هرمز

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أفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارات جوية أمريكية هزت العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع تصاعد القتال بسبب مضيق هرمز.

وفي أعقاب ذلك أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة من الغارات الجوية الليلية التي هزت أجزاء من شمال إيران للمرة الأولى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية "استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية ومسيرات ومنشآت للمراقبة الساحلية"، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضافت سنتكوم أنها استخدمت "ذخائر دقيقة" لضرب أهداف في مواقع متعددة، من بينها مدينة بندر عباس.

كما استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي، إضافة إلى منشآت تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى.

وقالت سنتكوم: "يحاسب الجيش الأمريكي إيران تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة".