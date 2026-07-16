سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق موجهة إلى حزب الله

أعلنت السلطات السورية، الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود العراقية، في عملية نفذتها الوحدات الأمنية المختصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في وزارة الداخلية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح جماعة "حزب الله" اللبنانية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحجم الشحنة أو ملابسات ضبطها.

وكانت الداخلية السورية قد أعلنت في مايو الماضي إحباط "مخطط إرهابي واسع" وتفكيك خلية وصفتها بأنها تابعة لـ"حزب الله"، قالت إنها كانت تستهدف "أمن البلاد ورموزها"، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حينها، إن "الخلية اعتمدت على تقنيات متطورة بينها المسيّرات والعبوات الناسفة بدعم خارجي، وكانت تخطط لاستهداف مستويات متعددة من الأهداف، من بينها شخصيات حكومية رفيعة ضمن قائمة اغتيالات".