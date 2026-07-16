ارتياح في ريال مدريد بعد نتائج فحوصات كورتوا عقب إصابته في المونديال

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا عن عدم معاناته من إصابة خطيرة، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وعاد كورتوا إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة ببداية فترة الإعداد للموسم الجديد، رغم أنه لن يعود إلى التدريبات قبل نهاية شهر يوليو، التزامًا بفترة الراحة المخصصة للاعبين المشاركين في البطولات الكبرى.

وكان الحارس البلجيكي قد غادر ملعب مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 2-1، بعدما تعرض لإصابة في الورك خلال الدقائق الأخيرة.

وشارك الحارس سين لامنس بدلًا منه، لكنه ارتكب خطأً في التعامل مع إحدى الكرات، ليستغل ميكيل ميرينو الموقف ويسجل هدف الفوز لإسبانيا، في مباراة قد تكون الأخيرة لكورتوا في نهائيات كأس العالم.

ويخطط الحارس البالغ من العمر 34 عامًا للحصول على فترة راحة من المشاركة مع منتخب بلجيكا، على أن يعود لتمثيل منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2028 في العام المقبل.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، أظهرت الفحوصات الطبية عدم وجود أي ضرر خطير في الورك، ما يعني أن الإصابة لن تمنعه من بدء موسم 2026-2027 مع ريال مدريد بصورة طبيعية.

ومن المنتظر أن يقضي كورتوا إجازته الصيفية قبل العودة إلى التدريبات، بينما يواصل المدرب جوزيه مورينيو العمل مع مجموعة محدودة من اللاعبين في ظل غياب عدد كبير من العناصر المشاركة في كأس العالم، استعدادًا لأول مباراة ودية للفريق أمام ليجانيس يوم 28 يوليو.