إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ، وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها.

ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص، وتوقفت حركة المرور جزئيا لحين رفع آثار الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.