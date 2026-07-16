14% زيادة في أسعار الشحن الدولي وسط زيادة الطلب على مراكب النقل

- رئيس شعبة المستوردين بالإسكندرية: أسعار الشحن تمثل 5% فقط من تكلفة البضائع

- عودة التوترات الجيوسياسية تهدد باستمرار ارتفاع تكلفة الاستيراد

ارتفعت أسعار نولون الشحن البحري بنحو 14% خلال شهر يوليو الجاري، وسط زيادة الطلب على مراكب النقل، خلال فترة الهدنة المؤقتة (قبل اختراقها) بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بحسب عدد من المستوردين تحدثوا لـ«الشروق».

ووفق بعض المستوردين، سجل متوسط سعر الشحن البحري في يوليو الجاري 32 دولارا على كل طن، مقابل 28 دولارا للطن في بداية يونيو الماضي.

قال هشام سليمان مدير عام شركة ميدترنين للتجارة، إن الفترة الماضية التي اتسمت بهدوء التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، شهدت انتعاشة ملحوظة في حركة التجارة العالمية، وهو ما رفع الطلب على المراكب، وبالتبعية زيادة الأسعار.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن ارتفاع أسعار نوالين الشحن انعكس على أسعار جميع السلع بالسوق المحلية، ضاربا المثال بأسعار القمح، قائلا إن تكلفة استيراده ارتفعت من 11880 جنيها للطن تقريبا (240 دولارا)، إلى 12276 جنيها (248 دولارا).

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية مرة أخرى سيزيد من تكلفة التأمين على البضائع خلال الأيام المقبلة، كما أن عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا ستدفع شركات النقل البحري إلى الإعلان عن زيادات جديدة.

وتجددت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفذت القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران، استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة، وفق وكالات. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، ردًا على الضربات الأمريكية.

من جانبه قال أحمد الملواني، رئيس شعبة المستوردين بغرفة الأسكندرية التجارية، إن أسعار نولون الشحن قفزت بنسبة تتراوح بين 25 و40% خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، عقب اندلاع الحرب على إيران وارتفاع أسعار النفط بأكثر من 54% تقريبا.

وأضاف الملواني لـ«الشروق» أن أسعار النوالين كانت قد هبطت بمتوسط 15% في بداية شهر يونيو، قبل أن تعاود الارتفاع مجددا بشكل تدريجي بعد انتعاشة في حركة الطلب.

وأكد أن أسعار الشحن لا تمثل سوى 5% فقط من إجمالي تكلفة البضائع، لافتا إلى أن هناك بعض المنتجين والتجار قد يستغلون ارتفاع أسعار النولون في فرض زيادات سعرية جديدة بشكل غير عادل.

وتوقع الملواني استمرار ارتفاع أسعار الشحن الدولي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية مرة أخرى، وصعود سعر برميل النفط، متابعا: «لم تعلن شركات النقل عن زيادات جديدة حتى الآن ولكنها لن تنتظر كثيرا».