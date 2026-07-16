ترامب: الإفراج عن مواطنة أمريكية من إيران بادرة حسن نية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران بأنه «بادرة حسن نية»، وذلك في وقت تواصلت فيه موجة التصعيد في الشرق الأوسط لليلة الخامسة على التوالي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، فجر الخميس، إن مواطنة أمريكية كانت «محتجزة ظلمًا» منذ عام 2024، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، سُمح لها بمغادرة إيران.

وكتب ترامب: «أصبحت الآن خارج إيران بأمان وبحالة جيدة. والولايات المتحدة الأمريكية تُقدّر هذه البادرة من حسن النية من جانب إيران».

وكشف المحامي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، جاريد جينسر، أن المواطنة الأمريكية هي دينا كراري.

وقال جينسر، في منشور عبر منصة «إكس»: «دينا أصبحت الآن في أمان، وهي في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة»، موجهًا الشكر إلى ترامب على جهوده للإفراج عنها.

ولم تؤكد إيران، حتى الآن، إطلاق سراح كراري أو تنفه.

وجاء الإفراج عنها رغم الضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف مواقع داخل إيران بهدف إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي، وفي ظل تصاعد تهديدات ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور والبنية التحتية للطاقة في إيران.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـ«رويترز» إن الضربات الأمريكية الرامية إلى إجبار إيران على إعادة فتح المضيق تستهدف أيضًا قدرات عسكرية إيرانية تسعى واشنطن إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات «أكثر تعقيدًا».

وردّت إيران بتنفيذ ما قالت إنها هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والأردن.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن كراري، البالغة من العمر 53 عامًا، تقيم في ولاية كاليفورنيا، وصودِر جواز سفرها خلال زيارتها أقارب لها في مدينة شيراز، جنوب غرب إيران، في ديسمبر 2024.

ونقلت الصحيفة عن محاميها أنها لم تكن محتجزة رسميًا، لكنها خضعت للاستجواب من جانب السلطات الإيرانية في مناسبات عدة.