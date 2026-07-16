المملكة المتحدة تؤمم شركة بريتش ستيل المملوكة للصين لحماية إنتاج الصلب

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أممت الحكومة البريطانية شركة "بريتش ستيل" لحماية القدرة الإنتاجية للبلاد على تصنيع الصلب بعدما تحرك المالك الصيني للشركة لغلق أفران الصهر.

وأعلنت وزارة الأعمال والتجارة الخطوة اليوم الخميس، قائلة إنها سوف تنقذ آلاف الوظائف وحماية المصالح الوطنية البريطانية بضمان إمدادات الصلب المنتج محليا لمشاريع البناء الكبرى وصناعة الدفاع.

وقال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل، في بيان، "أصبحت بريتش ستيل الآن ملكا للشعب البريطاني وتركيزنا على المستقبل من حيث تحقيق الاستقرار في الأعمال ودعم المجتمعات التي تعتمد عليها وبناء قطاع صلب مستدام وتنافسي وخال من الكربون لسنوات قادمة".

وسوف يتم إجراء تقييم مستقل لتحديد ما إذا كان سيتم دفع أي تعويض لمجموعة جينجي الصينية، المالك السابق للشركة.

وتولت الحكومة البريطانية السيطرة التشغيلية لبريتش ستيل العام الماضي بعدما قالت جينجي إنها تدرس غلق أفران الصهر في مصنع سكنثورب في شمال إنجلترا.

ويعمل بالمصنع حاليا نحو 2700 شخص.