الموانئ العراقية تنفي وقف تصدير النفط من ميناء البصرة إثر هجوم بمسيرة

أفاد مصدر عراقي أمني، اليوم الخميس، باصطدام طائرة مسيرة «مجهولة» بناقلة نفط راسية للتحميل في ميناء البصرة النفطي، دون أن تنفجر أو تسفر عن أضرار.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة «شفق نيوز»، أن الناقلة (Supreme Prosperity) التي تحمل العلم الليبيري، وتبلغ حمولتها مليوني برميل، كانت راسية على الرصيف رقم (1) في ميناء البصرة النفطي عندما سقطت بمحاذاتها طائرة مسيرة، مؤكدًا عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

من جهته، نفى مصدر في شركة الموانئ العراقية لـ«شفق نيوز»، وجود أي تأثير للحادث على حركة الملاحة، مؤكدًا: «لا يوجد أي توقف لعمليات التصدير أو العمل في ميناء البصرة، والأوضاع تسير بشكل طبيعي تمامًا».

ويعتبر ميناء البصرة ومنشآت التصدير النفطية في جنوب العراق من أهم الممرات الحيوية لصادرات البلاد، إذ تمر عبره النسبة الأكبر من شحنات النفط الخام المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وتولي السلطات العراقية أهمية كبيرة لتأمين الموانئ والمنشآت النفطية، نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني.

وشهدت منطقة الخليج خلال الفترة الماضية حوادث استهدفت ناقلات ومنشآت مرتبطة بالطاقة، ما أثار مخاوف بشأن أمن خطوط الملاحة وإمدادات النفط العالمية، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.