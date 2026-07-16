احتجاجات في وسط كييف مع تحرك زيلينسكي لإقالة وزير الدفاع

تجمع محتجون في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، بعد تحرك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإقالة وزير الدفاع، وذلك بالتزامن مع انعقاد البرلمان لتعيين رئيس وزراء جديد في إطار تعديل وزاري واسع.

وقد تمثل هذا التعديل اختبارا لنفوذ زيلينسكي السياسي، في وقت تقترب فيه الحرب مع روسيا من دخول عامها الرابع والنصف.

ومن المتوقع أن يغادر وزير الدفاع ميخائيلو فيدوروف، منصبه بعد ستة أشهر فقط من توليه الوزارة، رغم أن خبرته في مجال التكنولوجيا تنسب إليها مساهمة بارزة في تحسين أداء الجيش الأوكراني خلال الأشهر الأخيرة في مواجهة الجيش الروسي الأكبر حجما.

وقبل تعيينه وزيرا للدفاع في يناير الماضي، كان فيدوروف، البالغ من العمر 35 عاما، مسؤولا عن سياسات التحول الرقمي في أوكرانيا.

كما حظي فيدوروف بشعبية واسعة بفضل قيادته لتطوير ونشر تقنيات الطائرات المسيرة بسرعة في أوكرانيا، وإطلاقه عدد من منصات الخدمات الحكومية الإلكترونية التي لاقت نجاحا.

ولم يعلن زيلينسكي رسميا إقالة فيدوروف، ومع ذلك، نشر فيدوروف سلسلة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعرض فيها أبرز إنجازاته، وذلك بعد أيام من تقارير إعلامية أوكرانية غير مؤكدة أشارت إلى قرب مغادرته الحكومة.