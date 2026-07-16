أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و424 ألفا و620 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و424 ألفا و620 فردا، من بينهم 1340 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12144 دبابة، و24940 مركبة قتالية مدرعة، و46019 نظام مدفعية، و1936 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1492 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و411005 طائرة مسيرة، و4906 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و120727 من المركبات وخزانات الوقود، و4420 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.