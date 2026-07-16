العراق: تعليق جميع عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة

قال مصدر عراقي مطلع إن طائرة مسيّرة مجهولة سقطت اليوم الخميس، بالقرب من ناقلة نفط راسية في ميناء البصرة النفطي ضمن المياه الإقليمية العراقية.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «نينا»، إلى أن الطائرة المسيّرة سقطت من دون أن تنفجر أو تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جانبها، أفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر أمنية ونفطية عراقية، بتعرض ناقلة نفط في ميناء البصرة لهجوم بطائرة مسيرة.

وذكرت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار تذكر، إلا أنه دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية، شملت تعليق عمليات تحميل النفط في الميناء حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامة المنشآت والكوادر العاملة.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو التقديرات الرسمية للأضرار الناتجة عن تعطل عمليات التحميل.