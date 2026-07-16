حصيلة شهداء الحرب على غزة ترتفع إلى 73 ألفا و250

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء، و28 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1127 شهيدًا، و3643 إصابة، و800 شهيد انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و250 شهيدًا، و173 ألفًا و751 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، منذ فجر اليوم الخميس، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري على أنحاء متفرقة من القطاع، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب موقع «فلسطين أونلاين»، قصفت قوات الاحتلال خيام النازحين بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد نهاد رياض عروقي، وأصيب آخرون بينهم أطفال.

وفي وقت سابق استشهد المواطن إبراهيم رضوان خطاب، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد المواطنان محمد عاهد الريفي، وسهيل صلاح اهديبي، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على حي التفاح شرقي المدينة.

وشهد حي الزيتون الليلة الماضية، قصفًا مدفعيًا مكثفًا، تزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي، بينما أطلقت مروحيات الاحتلال من طراز «أباتشي» النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أربعة مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على الحي.

وامتد التصعيد الإسرائيلي إلى مناطق أخرى من قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على منازل في مخيمي النصيرات والبريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور من القطاع.