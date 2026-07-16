وزير الطيران يستقبل سفير بلغاريا بالقاهرة لبحث التعاون في مجال النقل الجوي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، ديان أنجيلوف كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع مختلف دول العالم في مجالات النقل الجوي المتعددة.

وتناول اللقاء مستجدات مشروع اتفاق النقل الجوي بين مصر وبلغاريا، في ضوء حرص الطرفين على تحديث الأطر المنظمة للعلاقات الجوية بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني، ويسهم في تنمية معدلات التشغيل، وتيسير حركة السفر، ودعم المصالح المتبادلة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني بالسفير البلغاري، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطيران المدني وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.



كما ثمّن وزير الطيران المدني الجهود التي بذلها السفير البلغاري طوال فترة عمله في جمهورية مصر العربية، والتي أسهمت في توطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، ومؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل ركيزةً مهمة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أشاد السفير البلغاري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلغاريا ومصر، مشيرًا إلى ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لاستثمار الفرص المتاحة، بما يسهم في دعم أوجه التعاون وتحقيق الاستفادة المرجوة للبلدين.