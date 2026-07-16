الجيش الإيراني يحذر: الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة إذا استمرت الهجمات الأمريكية

حذر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، من أن الحرب ستمتد إلى «ساحات جديدة» إذا استمرت الهجمات الأمريكية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» شبه الرسمية: «في حال استمر أي إجراء عدائي ضد البلاد فإن الرد سيفوق توقعات العدو وستتشكل ساحات مواجهة جديدة».

وأشار إلى أن «جزءًا مهمًا من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة الإيرانية لم يتم عرضه بعد»، بحسب تعبيره.

ودعا الدول من خارج المنطقة أن تتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن «القوات المسلحة للبلاد على أهبة الاستعداد التام لصون الأمن والمصالح الوطنية».

وذكر أن «إيران لا تخوض أي مواجهة مع الدول المجاورة في المنطقة، وتؤكد دائمًا على تطوير التعاون والعلاقات الأخوية معها».

وشنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفتها «بحرب بقاء» مع الولايات المتحدة.

وجاء ذلك التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة هشة، مما أثار ‌احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية.

واشتدت حدة الأعمال القتالية منذ إعلان إيران في وقت متأخر من مساء السبت إغلاق مضيق هرمز. وتمنع العمليات العسكرية الجارية السفن من عبور هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر منه نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية قبل الحرب. وسجل خام برنت عند التسوية أعلى مستوى في شهر عند 84.95 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية بدءا من الساعة السادسة صباحا تقريبا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:00 بتوقيت جرينتش)، ثم شن موجة ثانية من الضربات على مدن عدة بعد تسع ساعات.

وأضافت أن ⁠الجيش قصف أيضا أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أمس الأربعاء، أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن. وقال الحرس الثوري إنه استهدف تجمعا لعسكريين أمريكيين ونظام رادار في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين لـ«رويترز» إن الضربات الأمريكية التي تهدف إلى فتح المضيق بالقوة تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي ترغب الولايات المتحدة في تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا.

وقال الجيش الأمريكي أيضا إنه عطل ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار نحو جزيرة خرج الإيرانية بعد أن تجاهلت تحذيرات عديدة، إذ أطلق صواريخ من طراز هيلفاير على مدخنة السفينة.

وذكر الجيش أنه منذ استئناف فرض الحصار البحري على إيران يوم الثلاثاء، أعادت الولايات المتحدة توجيه سفينتين وعطلت سفينة أخرى.