استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 7.5 إلى 13.5 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

كما استقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

اما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

و الفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 28 إلى 32 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 2 إلى 5 جنيهات.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 10 إلى 13 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 5 إلى 8 جنيهات.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 8 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 10 إلى 13 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال صيفى من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقرت أسعار التفاح البلدي لتتراوح بين 30 إلى 60 جنيها.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 20 و30 جنيها.

والكانتلوب تراوحت أسعاره بين 9 إلى 15 جنيها.