كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، صباح الخميس، مستهدفة مواقع في عمق الأراضي الإيرانية شمال البلاد، وفتحت النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار البحري، فيما أطلقت طهران صواريخ وطائرات بدون طيار "درون" استهدفت بها البحرين والكويت فجرا، بينما شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على تمسك بلاده بما وصفه بـ"الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز، معربا عن استعداد طهران لـ"مواجهة عسكرية أوسع" إذا لم تلتزم واشنطن ببنود "مذكرة التفاهم".

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة هشة، ما يعيد شبح اندلاع حرب شاملة، فيما جددت إيران تهديداتها بوقف صادرات الطاقة في المنطقة.

ويقول مسئولون إيرانيون إن الضربات الأمريكية الأخيرة أودت، حتى الآن، بحياة أكثر من 35 شخصا، وأصابت ما يزيد على 300 آخرين. كما وصلت الضربات، للمرة الأولى منذ استئناف القتال، إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتعرض محافظة سمنان لهجمات أمريكية، وهي منطقة تضم منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية وبرنامج الفضاء الإيراني.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن انفجارين على الأقل هزا مدينة خنداب وسط إيران، الواقعة على بُعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي طهران، فيما أفادت وكالة "مهر" بأن الدفاعات الجوية الإيرانية فُعلت في طهران للتصدي لما وصفته بـ"تهديدات معادية".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الهجمات الأمريكية أصابت منطقة قُرب مستشفى في الأهواز تضم مركزا لعلاج سرطان الأطفال، ما اضطر السلطات إلى إخلائه مؤقتا.

كما استهدفت ضربة أمريكية أخرى، الأربعاء، ثُكنة تابعة للواء المشاة الآلي 388 الإيراني، الذي يشغل دبابات ومدرعات، في محافظة سيستان وبلوشستان. د

وذكر التلفزيون الإيراني أن القوات الأمريكية أطلقت ما لا يقل عن 13 صاروخا خلال هذا الهجوم، ما أودى بحياة 7 عسكريين، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود، بحسب موقع الشرق الإخبارية.

استهداف قدرات إيران العسكرية

وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين لوكالة "رويترز" إن الضربات الأمريكية، التي تهدف إلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية، التي ترغب واشنطن في تدميرها قبل تنفيذ عمليات "أكثر تعقيدا".

وأضاف المسئولون أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة لترامب، الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة، بعد إخطاره الكونجرس في مطلع الأسبوع باستئناف حرب إيران.

وذكرت القيادة المركزية "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز، بالإضافة إلى هجمات على عدة مواقع إيرانية.

كما أشارت إلى أنها قصفت أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الأمريكي إنه فتح النار على ناقلة النفط "بيلما"، التي ترفع علم كوراساو، بينما كانت تتجه نحو جزيرة خرج، المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني.

وأضاف أن السفينة "تجاهلت تحذيرات متعددة" قبل أن تعطلها طائرة أمريكية بإطلاق صاروخ أصابها.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على إيران، الأربعاء، خلال ساعات النهار، في مؤشر إضافي على تسارع وتيرة الهجمات.

مواجهة أوسع

ووسط الهجمات الأمريكية، أصدر رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف بيانا قال فيه إن "أمن إيران" يعتمد على الحفاظ على ما وصفه بـ"الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز.

وأبدى قاليباف استعداد إيران لـ"مواجهة عسكرية أوسع" إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت، في إشارة إلى "مذكرة التفاهم"، مضيفا: "نحن نخوض حربا أساسية ووجودية مع الولايات المتحدة".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البحرين والكويت والأردن، بزعم استهداف "تجمع للقوات الأمريكية ومنظومة رادار".

وقال متحدث باسم الجيش الإيراني، في تصريحات أوردتها "رويترز"، إن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو التزام الولايات المتحدة بـ"مذكرة التفاهم" المكونة من 14 بندا، التي وقعها الطرفان في يونيو الماضي، إضافة إلى تطبيق "اللوائح الإيرانية" المنظمة لحركة السفن في المضيق.