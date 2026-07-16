 إيران: لن نسمح لأمريكا أن تتدخل في مضيق هرمز.. هذا هو الخط الأحمر الذي لا يٌقهر بالنسبة لنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: لن نسمح لأمريكا أن تتدخل في مضيق هرمز.. هذا هو الخط الأحمر الذي لا يٌقهر بالنسبة لنا

دبي - (أب)
نشر في: الخميس 16 يوليه 2026 - 11:12 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2026 - 11:12 ص

صعدت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية من تهديداتها اليوم الخميس، في ظل تصاعد الهجمات الأمريكية على البلاد، مهددة بتدمير " كافة البنية التحتية في المنطقة".

وأشار التهديد الصادر من مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر بإمكانية مهاجمة محطات الطاقة والجسور في إيران.

وقد أعلن التحذير العقيد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء.

وقال ذو الفقاري " سوف يتم سحق كافة البنية التحتية في المنطقة بالضربات الفولاذية للقوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في حال تم تنفيذ تهديد ترامب.

وأضاف "لن نسمح لأمريكا تحت أي ظرف من الظروف أو بأي طريقة، بصفتها دولة أجنبية ومن خارج المنطقة، أن تتدخل في مضيق هرمز". وقال " هذا هو الخط الأحمر الذي لا يٌقهر بالنسبة لإيران".

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