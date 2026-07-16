إصابة ضابط وعسكري بالجيش اللبناني خلال عملية دهم ببلدة مرجبا في جبل لبنان

أصيب ضابط وعسكري في الجيش اللبناني، أمس الأول الثلاثاء، خلال عملية دهم وتوقيف أحد المواطنين في بلدة مرجبا بجبل لبنان، بتهمة إطلاق النار على المواطنين في بلدة بتغرين في جبل لبنان.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أنه "بتاريخ 14/7/2026، أقدم المواطن (ج.ص.) على إطلاق النار باتجاه المواطنين والأحياء السكنية في بلدة بتغرين – المتن".

وأضاف البيان أنه "على أثر ذلك، نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم في عدد من البلدات وأوقفت المواطن المذكور في بلدة مرجبا - المتن، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

وأشار إلى أنه "خلال عملية الدهم، تعرضت الوحدة لإطلاق نار من قبل المطلوب ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري".

وسُلّمت المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص"