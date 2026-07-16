وفاة 11 وإصابة أكثر من 20 في حريق بدار للأيتام شرق الجزائر

قال الرائد كريم بن فحسي، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في مؤسسة للطفولة المسعفة ببلدية المحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة أكثر من 20 بحروق متفاوتة الخطورة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، بينما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون الإعلان حتى الآن عن أسباب الحادث.

وكانت الحماية المدنية أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، عن اندلاع الحريق داخل المؤسسة، فيما لا تزال عمليات التدخل جارية في الموقع.