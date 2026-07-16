الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2073

أعلنت جمهورية ‌الكونجو الديمقراطية، اليوم الخميس، أن عدد ⁠حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى ‌2073 ⁠حالة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشارت الكونغو الديمقراطية إلى أن الإصابات منها 796 وفاة، وذلك حتى ⁠14 يوليو الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يُرجَّح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل، في وقت هدد فيه أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية تشيكوي إيهيكويازو، عقب زيارته المنطقة، إن معظم الوفيات وقعت داخل المحيط الأسري وليس في المراكز الطبية.

وأضاف إيهيكويازو، في تصريحات للصحفيين في جنيف أمس الأول: «نعتقد، وفقا لدراساتنا ونماذجنا، أن حجم التفشي يبلغ على الأقل ضعفين إلى أربعة أضعاف عدد الحالات التي نرصدها».

وكانت الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 15 مايو الماضي، عن تفشي موجة الوباء السابعة عشرة من إيبولا. والتفشي الحالي ناجم عن فيروس «بونديبوغيو» الذي لا يتوفر له لقاح ولا علاج.

وحشد شركاء دوليون ودول أفريقية 1.5 مليار دولار لدعم الاستجابة الصحية في الكونغو الديمقراطية وتمويل البنية التحتية الطبية.