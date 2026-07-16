رئيس الوزراء العراقي يدين استهداف أربيل بمسيرة ويؤكد رفض أي محاولات تستهدف زعزعة أمن البلاد

أدان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم، الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، مؤكداً رفض الحكومة أي محاولات تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وقال الزيدي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاعتداء الذي نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة اخترقت أجواء أربيل يمثل محاولة يائسة للنيل من استقرار الشعب العراقي ومساره في بناء الدولة وترسيخ السلم المجتمعي.

وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنه وجّه الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة بالتنسيق مع القوات الأمنية في إقليم كردستان لبذل كل الجهود اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة كل من يحاول المساس بأمن المجتمع العراقي في مختلف أنحاء البلاد.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي قد أعلن - أمس - إسقاط ثماني طائرات مسيّرة في محافظة أربيل، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية.