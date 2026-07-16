قالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها أجرت زيارة للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، في مركز احتجاز «راكفيت» تحت الأرض.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن أبو صفية، أفاد بتعرضه للضرب مرة أخرى على أيدي الحراس بعد زيارته السابقة، وأنه محتجز منذ ذلك الحين في عزلة تامة.

ونقلت عن الطبيب الفلسطيني قوله إنه أصيب في إصبعه، ويعاني أيضًا من مشكلة في عينه اليمنى، لكنه لا يتلقى العلاج الطبي الكافي.

وبحسب الجمعية الإسرائيلية، جرت الزيارة في ظروف لا تسمح بالتواصل بحرية: خلف حاجز مغلق، وعبر الهاتف، مع وجود حراس ملثمين على مقربة منه.

ويُحتجز الدكتور أبو صفية، في إسرائيل منذ ديسمبر 2024 دون توجيه أي تهمة أو محاكمة، إلى جانب ما يصل إلى 13 طبيبًا وعشرات من العاملين في المجال الصحي.

ورغم التقارير المتكررة عن العنف ونقص العلاج المناسب، لم تسلم مصلحة السجون الإسرائيلية ملفاته الطبية، ولم تسمح لطبيب من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» بفحصه.

وطالبت الجمعية بإخراج الدكتور أبو صفية من العزل ومن المنشأة تحت الأرض، والسماح بإجراء فحص طبي وقانوني مستقل له، وأن يتلقى العلاج الطبي المناسب والحفاظ على سلامته.