إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز داخل فيلا بالجيزة

أصيب شخصان في انفجار أسطوانة غاز داخل فيلا بمنطقة الريف الأوروبي التابعة لمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع انفجار داخل فيلا بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الانفجار نتج عن أسطوانة غاز داخل الفيلا، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة، كما بدأت الأجهزة الأمنية في فحص موقع الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة.