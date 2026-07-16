نبيل فهمي يؤكد لأبو مازن: دعم فلسطين أولوية للجامعة العربية

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن فهمي حرص، خلال اللقاء، على الإعراب عن تقديره الكبير لدور الرئيس محمود عباس في المشروع الوطني الفلسطيني، وقيادته لفلسطين في هذه المرحلة الدقيقة، في ظل ضغوط متزايدة.

وشدد فهمي، خلال حديثه مع الرئيس الفلسطيني، على دعم جامعة الدول العربية لدولة فلسطين، معتبرًا أن تعزيز صمود الدولة والشعب الفلسطيني يمثل أولوية في المرحلة الحالية.

وأكد أن الاحتلال يسعى إلى تدمير أي أفق لحل الدولتين، وأن حكومة المستوطنين الإسرائيلية تستهدف فرض ضم الضفة الغربية عمليًا، من خلال تكثيف الاستيطان والتهجير والتشريد، وحصار المدن الفلسطينية وعزلها، إلى جانب إطلاق يد المستوطنين لممارسة العنف ضد الشعب الفلسطيني، تحت بصر سلطات الاحتلال وبحمايتها وتشجيعها، مشددًا على أن التصدي لهذه المخططات الخطيرة والمرفوضة مسؤولية عربية، وواجب يقع على عاتق جميع المدافعين عن حل الدولتين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المتحدث أن نبيل فهمي استمع باهتمام إلى رؤية الرئيس الفلسطيني بشأن أولويات المرحلة الحالية، وسبل التحرك على الساحة الدولية لمحاصرة الاحتلال، والاستفادة من التأييد الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية لدى الرأي العام العالمي، مؤكدًا ضرورة التركيز على الأجيال الجديدة التي تشكل وعيها على وقع الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.

وشدد فهمي على أن دعم فلسطين، شعبًا وحكومة، لا يجب أن يظل مجرد شعار، لافتًا إلى الضغوط المالية الشديدة التي تعانيها السلطة الفلسطينية نتيجة استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب، مؤكدًا أهمية دعم موازنة السلطة الفلسطينية لتعويض العجز المتزايد.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام تأكيده أن فلسطين ستظل القضية المركزية لدى جامعة الدول العربية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا من أجل توحيد الموقف الفلسطيني، مرحبًا في هذا السياق بالإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح المتحدث أن فهمي حرص كذلك على الاستماع إلى رؤية الرئيس محمود عباس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية ومحورية دور السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات يجري العمل عليها، باعتبار قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.