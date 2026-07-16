أمريكا تقدم أكثر من 24 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في مصر

أعلن القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى مصر، روبرت سيلفرمان، أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 24 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، لدعم اللاجئين السودانيين في مصر.

وأوضح أنه في إطار الاستجابة لأكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، تواصل الولايات المتحدة دعم جهود برنامج الأغذية العالمي في السودان لتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع.

وبحسب بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يأتي جانب كبير من هذا الدعم من خلال المساهمات الأمريكية في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا).

جهود الولايات المتحدة في ملف السودان

وخلال الفعالية، وبحضور رواد حلبي، المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، قال القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان: "تلتزم الولايات المتحدة بالعمل على إنهاء النزاع في السودان، ويواصل مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشئون العربية والإفريقية، العمل مع مصر والدول الأعضاء الأخرى في المجموعة الرباعية لدفع جهود التوصل إلى تسوية تفاوضية، تبدأ بإقرار هدنة إنسانية.. ويجسد إعلان اليوم هذا الالتزام الأمريكي، حيث تقف الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع مصر لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للنازحين جراء الحرب في السودان".

مساعدات برنامج الأغذية العالمي للفئات المحتاجة

من جهتها، قالت رواد حلبي، ممثلة ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: "إن الضغوط الاقتصادية التي يواجهها اللاجئون اليوم تجعل هذا الدعم أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فبالنسبة للعديد من الأسر، لا تمثل مساعدات برنامج الأغذية العالمي مجرد دعم إضافي، بل هي شريان الحياة الوحيد لها".

وأضافت: "بفضل الدعم المتواصل من الولايات المتحدة، نستطيع مساعدة الأسر على الحصول على الغذاء الذي تحتاجه والحفاظ على كرامتها في أوقات بالغة الصعوبة".

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، تقوم بإنقاذ الناس في حالات الطوارئ، وتستخدم المساعدة الغذائية لتمهيد السبيل إلى السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغير المناخ.