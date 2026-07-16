نشرت الهيئة العامة للطرق والكباري أحدث صور لمحور كلابشة بمحافظة أسوان، واصفةً إياه بأنه أحد أبرز المحاور التنموية التي نفذتها الدولة لدعم شبكة الطرق القومية وتعزيز الربط بين ضفتي نهر النيل.

ويأتي المشروع في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ المحاور العرضية على النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور العبور إلى نحو 25 كيلومترًا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتيسير حركة المواطنين والبضائع.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن محور كلابشة يبلغ طوله نحو 23 كيلومترًا، وعرضه 21 مترًا، ويضم حارتين مروريتين في كل اتجاه.

وأضافت أن المحور يتضمن 14 عملًا صناعيًا، تشمل 9 كباري و5 أنفاق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية عبر الطرق الفرعية والترع والمصارف المحلية، ويرفع معدلات السلامة والأمان على امتداد مساره.

وأوضحت أن المحور يؤدي دورًا محوريًا في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي، شرق النيل، بالطريق الزراعي الغربي، ومناطق الاستصلاح الزراعي، والطريق الصحراوي الغربي، إلى جانب محطة بنبان للطاقة الشمسية، غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة، بما يسهم في خدمة المشروعات التنموية والزراعية والصناعية بالمحافظة، ويعزز حركة النقل والتجارة بين جانبي النهر.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يحقق أحد أهم أهداف الدولة، والمتمثل في تقليل المسافات بين محاور النيل العرضية إلى نحو 25 كيلومترًا، بدلًا من نحو 100 كيلومتر في السابق، وهو ما يسهم في اختصار زمن الرحلات، وخفض تكاليف النقل، وتيسير انتقال المواطنين والبضائع، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية في مختلف المناطق الواقعة شرق وغرب النيل.

ونوهت إلى أن محور كلابشة نفذته شركة النيل العامة للطرق والكباري والأعمال البحرية، إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.