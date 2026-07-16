نائب ترامب يكشف: ضغوط إسرائيلية على واشنطن لاستمرار الحرب مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس، إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران.

وتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان انتقادات سابقة من فانس، الذي يعتبره الكثيرون مرشحا رئاسيا محتملا في المستقبل، للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في ظل تنامي حدة الخلاف العلني بين الجانبين، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ودافع فانس في مقابلة إذاعية عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي لإنهاء الحرب مع إيران، رغم تعرضه لانتقادات في الولايات المتحدة وإسرائيل لعدم ‌نجاحه في كبح برنامج الصواريخ الإيراني أو تقديم مسار واضح لتفكيك المنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن أنه فرض قيودا على ‌إسرائيل في حربها ضد ‌مقاتلي حزب الله في لبنان.

وقال فانس: "أعلم يقينا أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا يحاولون فعليا إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية".