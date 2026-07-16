لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى الرياض وعمّان اعتبارا من سبتمبر

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أعلنت الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، اليوم الخميس، أن المجموعة ستستأنف تدريجيا رحلاتها ‌الجوية إلى الرياض وعمّان اعتبارا من سبتمبر.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضحت لوفتهانزا أنها تراقب وتقيّم الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وتبقي على اتصال وثيق ⁠مع السلطات.

وعلقت شركات الطيران رحلات إلى مناطق بالشرق الأوسط، نتيجة الحرب التي اندلعت عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في نهاية فبراير.

وستستأنف الشركة أولا رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارا ‌من ⁠العاشر من سبتمبر، إذ ستشغل ثلاث رحلات أسبوعيا من فرانكفورت.

واعتبارا من 15 سبتمبر، ستستأنف «إيتا إيروايز» الإيطالية ⁠التابعة لمجموعة لوفتهانزا رحلاتها من روما إلى الرياض خمس مرات أسبوعيا.

وستسير الخطوط ⁠الجوية النمساوية مجددا ثلاث رحلات أسبوعيا من فيينا إلى العاصمة ⁠الأردنية عمّان، اعتبارا من الثاني من أكتوبر.