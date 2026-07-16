وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي، بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، الخميس، التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين؛ بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتهريب شحنة من الأسلحة على الحدود السورية العراقية، وضبطها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن العملية جاءت عقب رصد مركبة متوقفة في المنطقة الحدودية أثارت الشبهات، حيث أسفر تفتيشها عن ضبط صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ما وصفته بـ«ميليشيا حزب الله الإرهابية»، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود ومنع استخدام الأراضي السورية في تهريب الأسلحة أو تنفيذ أنشطة تهدد أمن البلاد أو دول الجوار.