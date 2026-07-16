المجلس الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية لخدمة الطلاب

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات إتاحة معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية؛ لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب خلال مراحل التنسيق الإلكتروني، ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم بسهولة ويسر، في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التحول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وتيسير إجراءات التنسيق، من خلال توفير معامل مجهزة وفِرق دعم متخصصة، بما يضمن تنفيذ عملية تسجيل الرغبات وفق القواعد والضوابط المنظمة.

ويمكن الاطلاع على أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية من هنا.