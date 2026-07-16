مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة القاص عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، أسماء لجنة تحكيم مسابقة القاص عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص المهرجان على ضمان أعلى معايير الشفافية والاحترافية في تقييم الأعمال المشاركة.

وتضم لجنة التحكيم عددا من الأدباء والأكاديميين من مصر والإمارات العربية المتحدة، وهم: "الفنان عبد الله مسعود (الإمارات العربية المتحدة)، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبد الله (مصر)، والدكتور سيد ضيف الله (مصر)".

وأكدت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، أن اختيار لجنة التحكيم جاء لما تمتلكه من خبرات أدبية وثقافية كبيرة، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا للأعمال المشاركة، ويمنح الأطفال والناشئة فرصة حقيقية للتنافس في أجواء تتسم بالنزاهة والاحترافية.

وأضافت أن مسابقة القاص عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة تُعد واحدة من أهم مسابقات المهرجان، إذ تستهدف اكتشاف المواهب الأدبية الواعدة، وتشجيع الأطفال والناشئة على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال الكتابة، بما يسهم في تنمية الخيال والوعي الثقافي لديهم.

وكانت إدارة المهرجان، حددت ثلاث فئات عمرية للمشاركة، تشمل: "من 7 إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 14 سنة، ومن 15 إلى 18 سنة"؛ بما يتيح الفرصة أمام مختلف المراحل العمرية للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال فن القصة القصيرة.

وتدور موضوعات المسابقة حول عدد من المحاور التي تسهم في تنمية الوعي والخيال لدى المشاركين، وهي: "رحلة نجاح، بطل من التاريخ، البيئة المحيطة والحفاظ عليها، وجوه وطنية مضيئة، وشخصيات نسائية ملهمة، على ألا يزيد حجم القصة المشاركة على خمس صفحات".

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ، يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبالدعم من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.