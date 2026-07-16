رويترز: إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا شبكة الكهرباء

قالت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر ​إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية.

وقال مصدران إيرانيان ‌كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم نشر الأسماء، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين مع إيران، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، وهو ما لم يرد في وسائل الإعلام سابقا.

ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة البنية ​التحتية للكهرباء في إيران يوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن الحركة أتمت استعداداتها لشن هجمات على سفن الشحن، وذلك بنشر صواريخ وطائرات ⁠بدون طيار قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن، وأنها تنتظر الأمر بالبدء.

وينذر أي تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب بتفاقم ​كبير لأزمة الطاقة العالمية التي اندلعت جراء إغلاق إيران لمضيق هرمز، ويسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها أي جولة جديدة من الحرب.