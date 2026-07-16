اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في الفلبين على خلفية قتل عالم أحياء أمريكي

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة مشتبه على خلفية مقتل عالم أحياء بحرية أمريكي بارز في منزله بوسط الفلبين.

واقتحم ثلاثة رجال منزل كينت كاربنتر، البالغ من العمر 73 عاما، في بلدة سيبولان الساحلية بإقليم نيجروس أورينتال، في عملية يُشتبه بأنها كانت بدافع السرقة يوم الأحد الماضي.

وقال مسئولون في الشرطة إنه قد تردد أن أحدهم أطلق النار على رأس العالم بمسدس، بينما كان جالسا على أريكة. وأضافوا أن مشتبها به آخر أجبر صديقة كاربنتر الفلبينية على دخول غرفة واغتصبها.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، الكولونيل، ألين راي كو، إن المشتبه بهم استولوا على جهاز كمبيوتر محمول ومبلغ نقدي لم يُكشف عن قيمته وحقيبة ظهر، قبل أن يفروا.

وأضاف كو، في مؤتمر صحفي، أن المحققين يسعون إلى تحديد سبب إطلاق المشتبه بهم النار على كاربنتر.

وتم اعتقال مشتبه به رابع، كان يقوم بدور المراقب خارج المنزل، بعد أن سلم نفسه للشرطة، ويتردد أنه قدم تفاصيل مهمة عن الجريمة.