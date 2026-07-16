طالب مسؤولو نادي سمارت، مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، بسرعة إعلان مشاركة الفريق في دوري القسم الثاني «ب» (الممتاز ب) للموسم الجديد، بدلاً من نادي أورانج، وذلك عقب انتهاء المهلة القانونية التي منحها الاتحاد لمسؤولي أورانج لتوفيق أوضاعهم القانونية دون استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بحسب ما يؤكد مسؤولو سمارت.

وأكد مسؤولو سمارت أن المهلة التي حددها اتحاد الكرة انتهت دون نجاح نادي أورانج في توفيق أوضاعه، مطالبين بتطبيق قرارات الاتحاد واللوائح المنظمة للمسابقة، وحسم الملف بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم الجديد، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وشدد مسؤولو النادي على أن استمرار تأجيل الإعلان عن القرار النهائي يثير حالة من الترقب، مطالبين الأمين العام للاتحاد بسرعة إصدار قرار اعتماد مشاركة سمارت في دوري الممتاز “ب” بدلاً من أورانج، تنفيذًا لما انتهت إليه المهلة القانونية المقررة.