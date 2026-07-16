صحيفة سعودية: إنزاجي يفتح الباب أمام رحيل سالم الدوسري

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ملامح المشروع الفني الجديد لنادي الهلال، بعدما حدد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي موقفه من قائد الفريق سالم الدوسري استعدادًا للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إنزاجي أبلغ إدارة الهلال بعدم نيته الاعتماد على الدوسري ضمن التشكيلة الأساسية بشكل دائم خلال الموسم المقبل، في إطار رؤيته الفنية الجديدة للفريق.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال نقلت وجهة نظر المدرب إلى قائد الفريق، ومنحته حرية اتخاذ القرار بشأن مستقبله، سواء بالاستمرار مع "الزعيم" وقبول الدور الذي حدده الجهاز الفني، أو دراسة العروض المقدمة له والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن الدوسري لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، حيث يواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

ويستعد الهلال لخوض موسم جديد بطموحات كبيرة، سعيًا لاستعادة لقب دوري روشن السعودي والمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا، بعدما اكتفى خلال الموسم الماضي بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُعد سالم الدوسري أحد أبرز أساطير الهلال، إذ قضى معظم مسيرته بقميص النادي، باستثناء فترة إعارة قصيرة إلى فياريال الإسباني، وحقق مع الفريق العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بلقب الدوري السعودي 6 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، إلى جانب التتويج بدوري أبطال آسيا مرتين، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين.