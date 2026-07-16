إدارة ترامب تعتزم إعادة العمل بقاعدة العبء العام مع المهاجرين المستفيدين من المنافع العامة

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة العمل بقاعدة قد تحرم المهاجرين الذين يستفيدون من منافع عامة قد تشمل قسائم الطعام، وبرنامج ميديكيد (الذي يوفر تأمينا صحيا مجانيا أو منخفض التكلفة للأشخاص ذوي الدخل والموارد المحدودة) وقسائم الإسكان وغيرها، من الحصول على البطاقات الخضراء.

وظهرت هذه القاعدة، المعروفة باسم قاعدة "العبء العام"، في السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، على أن تُنشر رسميا في 20 يوليو.

وطُبقت هذه القاعدة للمرة الأولى في فبراير 2020 باعتبارها إحدى خطوات الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة القانونية خلال إدارته الأولى، لكنها أُلغيت بعد وصول الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن إلى السلطة.

وتأتي عودة تطبيق هذه القاعدة في وقت تنفذ فيه الإدارة الجمهورية سياسة متشددة للحد من الهجرة غير القانونية والقانونية على حد سواء، وفي وقت ترتفع فيه تكاليف الرعاية الصحية والغذاء.