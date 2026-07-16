أفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الخميس، بعودة نحو ألف عائلة نازحة إلى منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمالي البلاد.

وتكتمل بهذا عودة كل العائلات التي نزحت من عفرين إلى محافظة الحسكة (شمال شرق) قبل أعوام جراء توترات أمنية.

وقالت قناة "الإخبارية" الحكومية، إن "نحو ألف عائلة وصلت إلى منطقة عفرين قادمة من الحسكة، في إطار استكمال عمليات عودة الأهالي واستقرارهم في مناطقهم".

وأضافت أن القافلة تضم آخر العائلات المتبقية من أهالي عفرين المقيمين في الحسكة، بعد تعذر انضمامهم إلى الدفعات السابقة بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي وارتباطات أخرى.

وأوضحت القناة، أن عمليات العودة جرت وفق ترتيبات تنظيمية وإدارية، بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 يناير، وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج عسكري وإداري، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

يذكر أن عشرات آلاف المدنيين نزحوا من منطقة عفرين خلال العمليات العسكرية التي شهدتها عام 2018، قبل أن تبدأ خلال الأشهر الماضية عودة تدريجية لعائلات كانت تقيم في محافظة الحسكة إلى قراها وبلداتها.