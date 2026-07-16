العراق يفقد 1400 ميجا واط من الكهرباء بعد توقف ضخ الغاز من حقل دانه في كردستان

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الخميس، فقدان 1400 ميجا واط من القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية الوطنية بعد أن تلقت إشعارا بتوقف إمدادات الغاز من حقل دانة في إقليم كردستان نتيجة الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحفي اليوم، اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة، وأعدت خطة طوارئ لإدارة المنظومة الكهربائية، من خلال إعادة توزيع الأحمال واستثمار جميع الوحدات التوليدية المتاحة، بهدف تقليل تأثير النقص المتوقع في الإنتاج والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.