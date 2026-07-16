مؤتمر دولي بالجامعة الألمانية يناقش التحولات الكبرى في الإدارة والأعمال ودور البحث العلمي في مواجهة تحديات المستقبل

أكثر من 50 بحثا علميا و48 مشروعا طلابيا بمؤتمر دولي حول مستقبل الإدارة والاستدامة بالجامعة الألمانية بالقاهرة

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة، انعقاد المؤتمر الدولي حول الاتجاهات الكبرى الناشئة في الإدارة والأعمال، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات والتخصصات، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم التنمية المستدامة وصياغة حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.

ضم المؤتمر أكثر من 50 عرضًا بحثيًا قدّمها باحثون و أكاديميون من جامعات مصرية وعربية، من بينها جامعات بالمملكة العربية السعودية والمغرب، إلى جانب تنظيم معرض بحثي لطلاب مرحلة البكالوريوس ضم 48 مشروعًا وملصقًا علميًا لطلاب كلية تكنولوجيا الإدارة، بما يعكس اهتمام الجامعة بدعم الباحثين الشباب وترسيخ ثقافة البحث العلمي منذ المراحل الدراسية الأولى.

ناقشت جلسات المؤتمر، التي امتدت على مدار يومين، مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتحولات الكبرى المؤثرة في مستقبل الإدارة والأعمال، من بينها التمويل الأخضر، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والابتكار، والتكنولوجيا المالية، والتحول المؤسسي، في ضوء التوجهات العالمية نحو بناء نماذج اقتصادية وإدارية أكثر مرونة واستدامة.

كما استعرض المشاركون عددًا من الدراسات و الابحاث متعددة التخصصات التي تناولت قضايا معاصرة ترتبط بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، من بينها تأثير التمويل الأخضر على تحول مصر نحو الطاقة المتجددة، ودور الاستثمار الأجنبي الرقمي في دعم التنوع الاقتصادي بالدول العربية، تأثيرات الذكاء الاصطناعي على انبعاثات الكربون، واستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي، والتحول الرقمي في قطاعي البنوك والاتصالات، الاقتصاد الدائري والاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات.

وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على دور التقنيات الحديثة، مثل البلوك تشين Blockchain والتكنولوجيا المالية، في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، مع التأكيد على أهمية بناء بيئات تنظيمية وتشريعية قادرة على استيعاب التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة.

وأكدت نتائج الأبحاث المقدمة أن التحديات المعاصرة لم تعد تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي فقط، بل أصبحت ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة والمسئولية المجتمعية، من خلال تبني نماذج إدارية وتحويلية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقد الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، مشروعات طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي والبحثي الذي يعكس قدرة الطلاب على الربط بين الدراسة الأكاديمية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواقعية، مؤكدًا أن الجامعة تؤمن بأن البحث العلمي التطبيقي يمثل أحد أهم أدوات دعم التنمية المستدامة وصناعة القرار

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب كامل أبو الخير، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، أن المؤتمر يعكس توجه الجامعة نحو دعم الأبحاث متعددة التخصصات التي تجمع بين الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية ومهنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل والتحولات العالمية المتسارعة.

كما أوضحت الدكتورة نهى بسيوني، وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة، أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى البحثية بين الأكاديميين والباحثين، بما يسهم في تقديم حلول قائمة على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة لدعم السياسات الاقتصادية والتنموية.

وشهد المؤتمر أيضًا تنظيم جلسات علمية وورش بحثية استهدفت دعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا، حيث تناولت موضوعات متعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في بحوث الإدارة والاقتصاد، وأساليب النشر العلمي الدولي، والتحول الرقمي في البحث الأكاديمي، بما يعكس حرص الجامعة على تطوير قدرات الباحثين الشباب وتعزيز جودة الإنتاج العلمي.

تميز المؤتمر بتنوع الخلفيات الأكاديمية والعلمية للجنة المنظمة، بما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات التي تبنتها فعالياته ومحاوره المختلفة، حيث أقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتورة هبة الغنيم أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد، والدكتورة رشا حسن أستاذ مشارك بقسم الابتكار و ريادة الأعمال، والدكتورة هالة أمين أستاذ مشارك بقسم المحاسبة والتمويل، والدكتورة هبة علي أستاذ مشارك بقسم المحاسبة والتمويل،، والدكتورة هدير منير أستاذ مساعد بقسم المحاسبة والتمويل، إلى جانب كل من الأستاذة هند أدهم، والأستاذة لجين أسامة، والأستاذة مريم شريف، والأستاذة ياسمين سميح من قسم الاقتصاد.

واختتم المؤتمر فعالياته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية وصناع القرار والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.