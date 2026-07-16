الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية

أعلن الجيش الكويتي اليوم الخميس اعتراض والتعامل مع 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان صحفي، إن "القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها".

وأضاف: "أسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأشار إلى أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.