ذا أثلتيك: توماس توخيل يتمسك بقيادة إنجلترا حتى يورو 2028

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يتمسك بالاستمرار في منصبه، رغم الخروج من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين.

وذكرت الصحيفة أن توخيل شدد على رغبته "بنسبة 100%" في مواصلة قيادة منتخب إنجلترا حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، مؤكدًا أن الفريق لا يزال يمتلك هامشًا كبيرًا للتطور.

وجاءت تصريحات المدرب الألماني عقب خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بعدما كان منتخب "الأسود الثلاثة" متقدمًا حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة ويحجز مقعده في النهائي.

وقال توخيل: "أرغب بنسبة 100% في الاستمرار. لا يزال هناك الكثير لتحسينه، وأنا سعيد جدًا بالقيام بذلك."

وأوضح توخيل أنه استمتع بكل يوم قضاه مع المنتخب خلال مشوار كأس العالم، لكنه شدد على ضرورة انتقال الفريق إلى مستوى أعلى إذا أراد المنافسة على الألقاب الكبرى.

وأرجع المدرب الألماني الهزيمة أمام الأرجنتين إلى فقدان السيطرة على الكرة بعد هدف أنتوني جوردون، مؤكدًا أن الاستحواذ تحت الضغط لا يزال يمثل تحديًا للمنتخب الإنجليزي مقارنة بمنتخبات مثل إسبانيا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت "ذا أثلتيك" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يواصل دعمه الكامل لتوخيل، حيث أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد، مارك بولينجهام، أن المدرب سيقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2028.

وأشار توخيل إلى أن منتخب إنجلترا بحاجة إلى التطور في جانب الاستحواذ على الكرة، مؤكدًا أن الفريق لا يزال بعيدًا عن المستوى الذي تتمتع به منتخبات مثل إسبانيا والأرجنتين والبرازيل في السيطرة على مجريات اللعب، لكنه أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على الوصول إلى هذا المستوى مستقبلًا.