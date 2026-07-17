فلوريدا: تنفيذ حكمي إعدام في يوم واحد لأول مرة منذ أكثر من 60 عامًا

تستعد ولاية فلوريدا لتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المحكومين في يوم واحد، في سابقة لم تشهدها الولاية منذ أكثر من ستة عقود، وذلك بعد رفع تعليق التنفيذ عن ضابط شرطة سابق كان مقرراً إعدامه مطلع العام الحالي لإدانته بقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً عام 1987.

ووفقاً لأمر الإعدام الذي وقعه الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس يوم الثلاثاء الماضي، من المقرر إعدام جيمس آرين داكيت (68 عاماً) عند الظهر يوم 28 يوليو/تموز الجاري، في سجن ولاية فلوريدا قرب مدينة ستارك.

وكان داكيت قد أدين باغتصاب الفتاة وإغراقها أثناء عمله كضابط شرطة في بلدة صغيرة بوسط فلوريدا.

أما الإعدام الثاني فكان محدّداً سابقاً في السادسة مساءً من اليوم ذاته، ويخص دومينيك أنتوني أوكيكوني (80 عاماً)، الذي أدين بقتل والدي صديقته السابقة عام 1986.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تعتزم فيها فلوريدا لإعدام محكومين في يوم واحد، منذ أن أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الوطني عام 1976، بعد تعليق مؤقت لها عام 1972.

وتشير سجلات إدارة السجون في فلوريدا إلى أن آخر مرة شهدت فيها الولاية إعدامين في يوم واحد تعود إلى 12 مايو/أيار 1964، حين أُعدم كل من إيميت سي بليك وسي داوسون بتهمة القتل.

وتظهر السجلات أن تنفيذ عدة أحكام في يوم واحد كان أكثر شيوعاً في الماضي.

وإذا ما تم تنفيذ الحكمين كما هو مقرر، سيكون داكيت وأوكيكوني الحادي عشر والثاني عشر من بين المحكومين الذين تُعدِمهم فلوريدا هذا العام.