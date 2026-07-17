تواصل فرق البحث والإنقاذ، بمشاركة عدد من المتطوعين، جهودها للعثور على جثمان الشاب محمد هاني أحمد، الذي لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر أمام أبراج حسن علام بمدينة العلمين، وسط استمرار عمليات التمشيط منذ وقوع الحادث.

وفي المقابل، نجح عدد من المتطوعين من أهالي مرسى مطروح في انتشال جثة غريق شاطئ قرية أم الرخم، ويدعى شادي رضا عبد الرؤوف، من محافظة كفر الشيخ.

وكان أهالي مدينة الضبعة قد تمكنوا، أمس الخميس، من انتشال جثمان الشاب عبد الله حمام مختار (22 عامًا)، الذي تعرض للغرق، الأربعاء الماضي، أثناء السباحة في البحر أمام محطة التحلية.

وفي وقت سابق، حذرت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي، رواد الشواطئ من السباحة في الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع الأمواج وشدة تيارات السحب، التي تسببت في وقوع عدد من حالات الغرق.

ولليوم الثالث على التوالي، جددت رئاسة المدينة تحذيرها من السباحة في شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، وكذلك في منطقتي كليوباترا وصخرة ليلى مراد، نظرًا لارتفاع الأمواج.

وأكدت رئاسة المدينة أن السباحة متاحة وآمنة في شواطئ روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو.