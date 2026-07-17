ماركا: مصر ضمن 4 دول مرشحة لاستضافة السوبر الإسباني في 2027

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كشف تقرير صحفي إسباني عن تواجد مصر ضمن أربع دول مرشحة لاستضافة منافسات كأس السوبر الإسباني في العام المقبل 2027.

أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن السعودية التي تستضيف منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة أندية منذ عام 2020، لن تتمكن من استضافة نسخة العام المقبل لتزامنها مع إقامة بطولة كأس أمم آسيا في المملكة.

وأشارت أيضا إلى أن قطر كانت مرشحة لاستضافة البطولة، ولكن هناك تردد بشأنها بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إيران ضد أمريكا وإسرائيل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى وجود خيارات أخرى لاستضافة السوبر الإسباني، وهي مصر والصين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت أن مصر تبقى خيارا جذابا لإقامة البطولة في ظل شغف الجماهير المصرية بكرة القدم الإسبانية إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الاتحادين المصري والإسباني منذ إقامة مباراة ودية بين المنتخبين في مارس الماضي.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس السوبر الإسباني في أوائل فبراير المقبل بمشاركة أندية برشلونة بطل الدوري ووصيفه ريال مدريد إضافة إلى ريال سوسيداد بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه أتلتيكو مدريد.