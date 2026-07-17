جنوب أفريقيا تستهدف جذب 46 مليار دولار للاستثمار في المناطق الصناعية المتخصصة بحلول أبريل

تستهدف جنوب أفريقيا جذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى مناطقها الصناعية المتخصصة بحلول أبريل المقبل، لإنعاش قطاع التصنيع الذي تراجع على مدى عقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماوتو موليفان القائم بأعمال نائب مدير عام إدارة التجارة في جنوب أفريقيا قوله على هامش مؤتمر الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة دوربان اليوم الخميس "نستهدف جذب استثمارات بقيمة 750 مليار راند (46 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي".

وتعتزم الإدارة جذب هذه الأموال من صناديق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ومؤسسات التمويل التنموي وغيرها من مؤسسات التمويل، والتعهدات التي حصلت عليها جنوب أفريقيا في مؤتمر استثمار عقد في وقت سابق من العام الحالي.

من ناحيته قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، في كلمته لمؤتمر المناطق الاقتصادية الخاصة إن المستثمرين تعهدوا باستثمارات قياسية بلغت 890 مليار راند، حيث سيتجه الجزء الأكبر منها إلى المناطق الصناعية المحددة.

يذكر أن إنعاش قطاع التصنيع يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا، حيث تمثل المناطق الاقتصادية الخاصة محور جهود إعادة إحياء القطاع. وقد انخفضت حصة قطاع التصنيع من الناتج الاقتصادي لجنوب أفريقيا إلى 11% حاليا مقابل 24% في عام 1994.

كانت جنوب أفريقيا في يوم من الأيام "مثالا بارزا لكيفية تنمية أفريقيا"، إلا أن النقص المزمن في إمدادات الكهرباء وتدهور حالة الموانئ أضعفا قدرتها التنافسية، مما أدى إلى انخفاض مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما ذكره موليفان.

وأضاف موليفان "نحن نستخدم المناطق الاقتصادية الخاصة لوقف التراجع الصناعي".

وتضم المناطق الاقتصادية الخاصة في جنوب افريقيا حاليا 224 شركة، باستثمارات إجمالي بلغت 7ر31 مليار راند، ووفرت أكثر من 28 ألف وظيفة مباشرة.