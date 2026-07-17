تحدث حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، عن مستويات زملائه اللاعبين خلال مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026.

وقال حمدي فتحي عن انضمام مصطفى زيكو للمنتخب: "تفاجأنا جميعًا في المعسكر قبل مباراة روسيا بانضمام زيكو، خاصة أنه لم يشارك معنا في التصفيات، لكنه قدم مستوى كبيرًا وصنع إضافة مميزة للمنتخب، وكلنا رحبنا به".

وأضاف: "شخصية زيكو مميزة، فهو يريد اللعب وتسجيل الأهداف دائمًا، وكنت أتابعه مع الأندية التي لعب لها، وهو لاعب مميز ويقدم مستوى كبيرًا".

وعن المشاركة في كأس العالم، أوضح: "قبل السفر إلى كأس العالم اتفقنا جميعًا على أننا نريد تحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة، وكان هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وليس مجرد المشاركة".

وتحدث عن محمد هاني، قائلًا: "لا أتذكر أن محمد هاني سجل هدفين في مرماه، لأنه قدم بطولة كبيرة ومباريات مميزة مع المنتخب، ولا نحب أن نفتح معه هذا الموضوع حتى لا يتأثر به".

وأضاف: "في مباراة بلجيكا قدم هاني مباراة مثالية، لكن الحظ لم يحالفه وسجل هدفًا بالخطأ في مرماه".

وأشاد بمصطفى شوبير، قائلًا: "شوبير من أكثر اللاعبين اجتهادًا ويحافظ على نفسه، وكنت أتوقع أن يقدم بطولة كبيرة، وهذا ما حدث بالفعل، وبالنسبة لي هو من أفضل حراس البطولة".

كما أثنى على دور محمد الشناوي، موضحًا: "الشناوي كان دائمًا بجوار شوبير، ينصحه ويدعمه، وكنا نجلس معًا باستمرار، وكانت الأجواء داخل المنتخب مثالية ولم تؤثر المنافسة على أي شخص".

وعن المدير الفني حسام حسن، قال: "حسام حسن يجيد قراءة المباريات، ويستطيع التحكم في إيقاعها، كما أنه يثق بي كثيرًا داخل الملعب، ولذلك شاركت في العديد من المباريات بمراكز مختلفة".