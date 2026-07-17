أورلاندو بايرتس ينفي اقتراب مدربه وادو من تدريب الزمالك

نفى نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ما يتردد عن اقتراب عبد السلام وادو، المدير الفني للفريق الأول من الانتقال لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المدرب المغربي عبد السلام وادو يأتي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

لكن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات أو اتفاق بشأن رحيل وادو لتدريب الزمالك، ومشددًا على استمراره في منصبه مع الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أورلاندو بايرتس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لإحدى التقارير التي تربط اسم وادو بالزمالك، وعلقت عليها قائلةً: "معلومات كاذبة".

وتبحث إدارة الكرة بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن مدرب جديد لقيادة الفريق الأول، مع اقتراب مغادرة المدرب، معتمد جمال لمنصبه، بعدما حقق بطولة الدوري في الموسم الماضي.