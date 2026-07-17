ترامب: نريد نظاما يجعل الغش والتدخل في الانتخابات شبه مستحيلين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا وقوة وثراء خلال إدارته، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تتراجع، وأن الاقتصاد الأمريكي يحقق نتائج قوية.

وأضاف ترامب، خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن كل أمريكي يستحق ضمان احتساب صوته بدقة وأمان، مؤكدا أن النظام الانتخابي الحالي يعاني قصورا كارثيا في معايير الأمان.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته تريد نظاما يجعل الغش والتدخل في الانتخابات شبه مستحيلين، معتبرا أن حماية أصوات الأمريكيين تمثل جزءا أساسيا من حماية أمن البلاد.

وأشار ترامب إلى أن اختراق الصين لبيانات الناخبين يمثل «كابوسا غير مسبوق» لأمن الانتخابات، قائلا إن الصين حصلت على 220 مليون ملف لناخبين أمريكيين.

وأكد أن حجم البيانات التي حصلت عليها الصين يهدد أمن الانتخابات الأمريكية، موضحا أن المعلومات المنشورة تكشف ما وصفه بـ«أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ».

وكشف الرئيس الأمريكي أن الوثائق الاستخباراتية المتعلقة بالانتخابات ستكون متاحة على موقع البيت الأبيض، في إطار رفع السرية عن معلومات قال إنها ترتبط بأمن الانتخابات والتدخلات الأجنبية.

وكان ترامب قد أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية، قائلا إن هذه المعلومات تكشف ثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات.

كما اتهم الصين بتنفيذ أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ، موضحا أن البيانات التي حصلت عليها بكين شملت الأسماء والعناوين والانتماءات الحزبية وأرقام الضمان الاجتماعي.

وقال ترامب في تصريحات سابقة إن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية، كما اتهم عناصر داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني.

وأشار إلى أن تقارير الاستخبارات تؤكد أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2018 قضت بدعم أي طرف معارض له بهدف دفعه إلى الاستقالة، مؤكدا أن قادة الأجهزة الاستخباراتية راجعوا التحقيقات وأكدوا مصداقية الوثائق المنشورة.