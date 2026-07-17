ترامب: مئات الملايين من بيانات الناخبين باتت في أيدي حكومات أجنبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تحقيقا لوزارة الأمن الداخلي كشف تسجيل نحو 278 ألفا من غير المواطنين بصفة غير قانونية للتصويت في الانتخابات، معتبرا أن ما كشفته التحقيقات يعكس حجم الخلل في منظومة التصويت الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الولايات الديمقراطية ترفض مشاركة ملفات ناخبيها لمنع كشف أعداد الأجانب المسجلين في لوائح الاقتراع، مؤكدا أن كل أمريكي يستحق ضمان احتساب صوته بدقة وأمان.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مئات الملايين من بيانات الناخبين الأمريكيين باتت في أيدي حكومات أجنبية، مشيرا إلى أن أنظمة الانتخابات الأمريكية معرضة للاختراق والفساد.

وكان ترامب قد أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية، قائلا إن هذه المعلومات تكشف ثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات، وإن قادة الأجهزة الاستخباراتية راجعوا التحقيقات وأكدوا مصداقية الوثائق المنشورة.

كما اتهم ترامب الصين بتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ»، موضحا أن بكين حصلت على بيانات تسجيل نحو 220 مليون أمريكي منذ عام 2020، شملت الأسماء والعناوين والانتماءات الحزبية وأرقام الضمان الاجتماعي.

وقال الرئيس الأمريكي إن المعلومات المنشورة تكشف أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، مؤكدا أن الوثائق الاستخباراتية المتعلقة بالانتخابات ستكون متاحة على موقع البيت الأبيض.

وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية، كما قال إن معلومات حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2020 تكشف محاولة صينية لصنع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح جو بايدن.

وأكد أن إدارته تريد نظاما يجعل الغش والتدخل في الانتخابات شبه مستحيلين، مطالبا وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية بالتحقيق الفوري في تستر مسئولين على التدخلات الخارجية.