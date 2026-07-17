«أدار قمة الأهلي والزمالك» فيفا يعلن عن حكم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا، مساء الأحد، في نهائي كأس العالم الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أشار الحساب الرسمي للقناة الإعلامية للفيفا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن المباراة سيديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش، يعاونه مواطناه توماس كلانسنيك، وأندراز كوفاسيتش، ومعهم الحكم الرابع أدهم مخادمة من الأردن، ومواطنه محمد الكلاف كحكم خامس مساعد.

وسبق أن أدار الحكم السلوفيني ومساعداه مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد على ستاد القاهرة سجلها محمود كهربا ومحمد شريف "هدفين" في 21 يناير 2023.

وستكون قمة الأرجنتين وإسبانيا هي ثالث مباراة نهائية يديرها الحكم البالغ من العمر 46 عاما في مسيرته، بعدما أدار مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ضد رينجرز الاسكتلندي في 2022، ونهائي دوري أبطال أوروبا في 2024 الذي انتهى بفوز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 على ملعب ويمبلي.

كما أدار فينشيتش نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026 الذي انتهى بفوز السويد على بولندا بنتيجة 3-2 في مارس الماضي.

وفي كأس العالم، سبق أن أدار الحكم السلوفيني 5 مباريات، إحداها تحمل ذكرى سيئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما خسر التانجو أمام السعودية بنتيجة 1-2 في مونديال قطر 2022، الذي أدار خلاله أيضا فوز إنجلترا على ويلز بنتيجة 3-0 في دور المجموعات.

وفي مونديال 2026، ستكون المباراة النهائية رابع ظهور لسلافكو في البطولة، بعدما أدار مباراة البرازيل والمغرب التي انتهت بالتعادل 1-1، وفوز الجزائر على الأردن 2-1 في دور المجموعات إضافة إلى فوز المكسيك على إكوادور بنتيجة 2-0 في دور الـ32.